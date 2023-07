Z Marsom prvič sama na počitnicah (Suzy)

Nekdanja radijska voditeljica Jerica Zupan ne skriva, da je, odkar je postala mati, vedno in povsod v prvi vrsti njen sin Mars, čeprav si simpatična svetlolaska rada vzame čas zase in za svoje užitke.

Nedavno se je odločila za nov izziv na svoji materinski poti, saj je sklenila, da se na morske počitnice odpravi sama s sinom. Njun nekajdnevni oddih v kampu je bil zelo zabaven in zanimiv, na trenutke tudi precej naporen in zaspan. »V tem kratkem času sva postala bogatejša za nekaj lekcij, kakšen siv las, kondicijo in tudi za neverjetno izkušnjo! Življenje v kampu je res odlično za otroke, kjer spoznajo nove prijatelje, a tudi nove traparije,« se prvih počitnic z Marsom v smehu spominja Jerica, ki doda, da otrok v takšnem okolju ne potrebuje igrač, saj so zanimivi kamenčki in voda, sinček pa je kondicijo nabiral na poganjalcu, medtem ko je ona med tekom za njim začudeno ugotavljala, kdaj se je znebil strahu pred hitrostjo.

Časa za počitek ni bilo veliko, saj je Mars zvedav dveletni malček.

Ljubeča mamica brez dlake na jeziku prizna, da je bilo dopustovanje z njenim najljubšim moškim na trenutke naporno, zato je potrebovala veliko kave. »Počitnice z zvedavim malim otrokom so drugačne. Obstaja milijon radosti, a nič več ni tako brezskrbno,« je iskrena. Čudovito izkušnjo bi še kdaj ponovila, a ji bo nedvomno lažje, kadar bo zraven njen najdražji Timotej.

Fantek obožuje čofotanje v morju.

Uči se potrpežljivosti

»Priznam, da bi pri tej starosti malčka težko preživela daljši dopust sama z njim. Občudujem tiste, ki to znate z levo roko. Jaz si nisem imela časa niti umiti las, oprhala sem se na plaži, zraven sem si še umila obraz, zobe pa komaj,« prizna in v smehu doda, da je v nekem trenutku pomislila, da je nesposobna, ker počitnic ne more preživeti brezskrbno, a je na koncu ugotovila, da je najbolj pomirjena, če ima sina ves čas na očeh.

Na daljši dopust se bodo letos z letalom odpravili vsi trije.

Po krajšem oddihu z Marsom se je poglobila v svoje misli o njunem doživetju, ob tem pa ugotovila, da je materinstvo resnično najtežji poklic na svetu, čeprav se ga sama ves čas trudi opravljati po najboljših močeh. »Vsak otrok je drugačen. Pomembno je, da jim pustimo čutiti, spoznavati čustva in imeti prav, ko imajo prav, kajti tako se gradijo osebnosti,« razmišlja Jerica, ki pravi, da se kot mama od sina uči potrpežljivosti, zanj pa si v življenju predvsem želi, da bi hodil po pravi poti do kruha, sreče in zadovoljstva s seboj. »Sadovi vzgoje se bodo videli čez deset ali petnajst let, upam, da sem na pravi poti,« še pove in doda, da so bile njune prve skupne počitnice odlična lekcija za oba, saj sta si nabrala kar nekaj čudovitih trenutkov, ki se jima bodo za vedno vtisnili v spomin.