Z mamo sta združili moči

Ko spomini na vezilje oživijo.

Najbrž ga ni človeka, ki ne bi imel rad svoje mame, antropologinja in publicistkapa ima s svojo še posebno lep odnos. Od nekdaj sta bili veliki prijateljici in zaveznici, gotovo pa je njun odnos še utrdila mamina in očetova ločitev, po kateri sta postali tandem.V letih pred epidemijo smo postavni, bistri in izobraženi dami pogosto srečevali skupaj na različnih družabnih dogodkih, kjer sta poželi marsikateri občudujoč pogled.Zdaj sta predsednica kulturno-umetniškega društva Zasipin njena hči združili moči pri skupnem projektu. Poleg sta povabili še vodjo gorenjskih vezilj 'Katarine'in skupaj so ustvarile imenitno knjigo Katarine: ko spomini oživijo. Knjiga govori o veziljah, razišče njihovo preteklost, osvetli njihove značaje in življenjske poti, brska po svetovni zgodovini vezenja ter bralke in bralce seznani z različnimi veziljskimi tehnikami.Avtorice treh generacij si želijo, da bi bila knjiga v navdih še posebej mladim, ki izgubljajo stik s tradicionalno obrtjo.