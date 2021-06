Z Luko sta se spet povezala

Nekdanji vrhunski košarkar, danes pa trener Košarkarskega kluba Ilirija Saša Dončić je pred dnevi prejel najlepše darilo za 47. rojstni dan. S svojim klubom je namreč postal prvak druge državne lige in se tako uvrstil v najvišjo, prvo košarkarsko ligo. Njegovo veselje je bilo ob zmagi nepopisno, žar v očeh ni ugasnil niti dneve po tistem, ko je z varovanci proslavil izjemni uspeh, ki ga je doživel že leta 2017. Takrat je omenjeni klub prvič popeljal v prvo ligo, kjer so vztrajali dve leti, nato pa je kot trener odšel v Šentjur. A srce ga je vleklo nazaj in na pobudo nekdanjega košarkarja in pr...