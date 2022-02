Z Luko pričakujeta punčko

Ena najhitrejših Slovenk in 12-kratna državna prvakinja v teku na 100 in 200 metrov je sporočila veselo novico. Po lanskih poletnih olimpijskih igrah je zanosila in ne more verjeti, da se bo že kmalu preizkusila v materinski vlogi. Tega se je razveselil tudi njen mož in atlet Luka Zidar, s katerim bosta konec maja postala oče in mama deklice.

Dvaintridesetletna atletinja iz Mozirja je dejala, da nosečnost poteka brez zapletov in jo je do zdaj navdajala s prelepimi občutki. Lahko je nemoteno nadaljevala treninge in krepila telo, ob tem pa tudi hčerkino, ki se ji v maminem trebuščku lepo godi. Športno javnost je obvestila, da si bo vzela leto dni premora in je na atletskih stadionih ne bomo videvali, nam bo pa sproti sporočala, kako uspešno se prilagaja novim razmeram.

Čestitke prihajajo z vseh strani, prijateljice pa jo že zdaj zalagajo z uporabnimi nasveti.