Z Goco znova pred oltar (FOTO)

Spoznala sta se, ko je zadnje leto igral v Novi Gorici, nato pa je šel igrat v Ljubljano, na Bled in v tujino. Ona ga je vseskozi podpirala na njegovi poti. In ko je igral v mrzli Sibiriji, ga je obiskala, on pa jo je zaprosil za roko. Presrečna Dejan in Goca z otroki Luko, Liamom in Anastasijo na njihov poročni dan »Seveda je pristala, a glede na to, da sva naslednje leto dobila tretjega otroka, Liama, s katerim je bilo kot z vsemi dojenčki veliko dela, sva s poroko odlašala, saj priprave zahtevajo veliko časa in energije. Bilo pa je tudi tako, da je bilo poleti, ko imamo največ časa...