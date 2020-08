Z družino na adrenalinskem spustu

»Za Piko je bil to prvi spust.«

, naš nekdanji smučarski skakalec in svetovni prvak, se je z družino že januarja odločil, da bodo dopustovali v Sloveniji, in sicer v obliki podaljšanih koncev tedna. »Slovenija ima neverjetno lepo, barvito in čisto naravo, ki jo najraje opazujem, ko se vozim s kolesom ali z družino obiščem hribe,« je o letošnjem družinskem dopustu povedal Robert. Skupaj so se tako že podali na adrenalinski spust po Savinji.»Po Savinji smo se spustili prvič.insta bili v raftu, jaz pa sem se spustil s kanujem. Vsi trije smo zelo uživali. Za Piko je bil to prvi spust in pravi, da bi ga z veseljem ponovila. Glede na to, da že dolgo nisem veslal, sem roke dan po podvigu kar precej čutil,« je še povedal Robi, ki ima med vodnimi športi najraje potapljanje.Rad pa se odpravi tudi v Tolmin, kjer se z ženo Špelo vsako leto udeležujeta glasbenih festivalov. »Glede na velikost naše prelepe Slovenije mislim, da lahko ponudi ogromno pustolovščin. Prijateljem iz tujine sicer vedno predlagam raftanje po Soči, Ljubljano in Planico,« je še povedal.