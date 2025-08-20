DUHOVNI NASVET

Z dihanjem … Aktivirajte vagus (Suzy)

Priporoča Marjan Ogorevc.
Fotografija: Dihajte in se umirite.
Dihajte in se umirite.

20.08.2025 ob 21:00
»Vagus je skrivni dirigent notranjega ravnovesja, saj usklajuje srčni utrip, dihanje, prebavo, vnetje, imunski sistem, čustveno uravnoteženost, duševno jasnost. Ne da bi se zavedali, dirigira simfonijo našega zdravja. Ko deluje usklajeno, občutimo ravnovesje, vitalnost, jasnost. Ko je njegov tonus nizek, pride do notranjega kaosa – anksioznosti, utrujenosti, vnetij, nespečnosti, kronične napetosti. Dihanje je najbolj neposreden kanal do aktivacije vagusa, kar sproži umirjanje, nižji krvni tlak, dobro počutje. Temeljno načelo je, da je izdih daljši od vdiha – npr. 4 sekunde vdih, od 6 do 8 izdih. Vagus aktivirajo tudi zvočne vibracije (petje, brundanje, mrmranje), grleno petje. Dih nas vodi iz vznemirjenosti v mir. Iz glave v telo. Iz napetosti v prisotnost. Možgani težko sledijo dihanju in razmišljanju sočasno. Zaradi tega se ob zavestnem dihanju misli izključijo. Dihanje je tudi dober uvod v meditacijo, saj se z njim že pred začetkom umirimo. Resnična meditacija ni mogoča brez aktiviranega vagusa. Le ko so srce, dih in živčevje pomirjeni, se odpre notranji sveti prostor – stanje brez misli, napora, nadzora,« pravi Marjan Ogorevc

Več iz te teme:

dihanje zdravje meditacija Suzy duhovna modrost duhovni nasvet

