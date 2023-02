Yoko Ono praznuje: muza ali uničevalka?

Ena najbolj enigmatičnih umetnic, ki je pogosto okrivljena za razpad Beatlov, bo 18. februarja praznovala 90. rojstni dan. Rodila se je v Tokiu v premožni družini. Njen oče je bil bankir in klasični pianist, dedek pa je odraščal v družini. Pri štirih letih je začela igrati klavir, šolala pa se je na eni najbolj prestižnih japonskih šol. Po bombardiranju Japonske med drugo svetovno vojno so obubožali, prosjačili za hrano in vse svoje premoženje vozili naokoli v samokolnici. Yoko je pozneje povedala, da sta od tod izhajali njena agresivnost in jeza.

Leta 1952 je po končanem šolanju sledila družini v New York. Navduševala se je nad avantgardnim komponiranjem in konceptualno umetnostjo. Poročila se je s kar dvema umetnikoma, prvi zakon ni trajal dolgo, v drugem pa je povila hčerko Kyoko, ki jo je v veliki meri prepustila možu, medtem ko se je ukvarjala z umetnostjo. Johna Lennona je spoznala leta 1966, ko je prišel na njeno razstavo in se je pretvarjala, da ga ne pozna. Začela sta si pisati pisma, ona pa mu je pošiljala svoja umetniška dela. Oba že poročena sta se hitro ločila in poročila. Ko je imela Kyoko osem let, jo je njen oče ugrabil, ji spremenil ime in jo vzgajal v okviru nekega krščanskega kulta. Yoko in John sta deklico dolgo iskala, a neuspešno. Umetnica jo je ponovno videla šele leta 1998, ko je imela njena hčerka 35 let.

John in Yoko sta postala eden kultnih parov, ki je pozival k miru na svetu in svojo slavo izrabljal za dobrodelne namene. Čeprav sta se vmes razšla, sta se spet zbližala, skupaj sta imela tudi sina Seana, ki ga je Yoko obdržala le zato, ker je John obljubil, da bo on ostal doma in ga vzgajal. Ko je pevec leta 1980 umrl pod streli poblaznelega oboževalca, se je posvetila sinu in ustvarjanju. Zadnji album je posnela pred štirimi leti, leta 2021 pa se je umaknila iz javnosti.