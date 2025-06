Vztrajna in nepopustljiva skupina Tabu: Bonbon za novo poglavje (Suzy)

Njihove pesmi nas namreč spremljajo že več kot dvajset let – v avtu na poti na morje, ko smo se zaljubljali, razhajali in v trenutkih, ko smo si upali čutiti še malo bolj. Zdaj, z novim poglavjem, Tabu dokazuje, da se prava zgodba ne konča z zadnjim refrenom. čustveno razgaljanje Pred 14 dnevi, 22. maja, so svojo sedmo ploščo v celoti predstavili z ekskluzivnim koncertom v Kinu Šiška. To je bil nedvomno pevkin doslej najbolj posebni koncert. »Že od začetka, ko sem prišla v bend, sem sanjala, da bomo album predstavili prav v Šiški – in zdaj so se mi sanje uresničile. Noro sem vesela, da smo l...