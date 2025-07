Vztrajna Darja Gajšek: ob dojenčku še študira (Suzy)

Prvi meseci z dojenčkom prinašajo veliko sprememb in od staršev, posebno mamic, zahtevajo precej energije in neprespanih noči. Čeprav ima pevka in voditeljica Darja Gajšek polne roke dela z drugorojencem Majem, ki je njo, moža Alena in sedemletno hčerko Emo osrečil natanko 1. maja, si je zadala še en velik cilj.

Lansko leto se namreč odločila za študij, še pred presenečenjem lepe novice. Kljub dvomesečnemu dojenčku je tako pred dnevi opravila še zadnji izpit v prvem letniku.

»Počutim se 30 kilogramov lažja, saj sem uspešno zaključila prvi letnik. Lani, še preden sem izvedela, da sem noseča, sem se vpisala na izredni študij marketinga. Kar bo, pa bo! Zadnje dneve in noči sem lovila minute, da sem lahko se učila,« je razkrila pevka in voditeljica. Zdaj, ko je opravila študijske obveznosti, se bo sprostila in uživala v poletnih dneh.