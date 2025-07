Vzpostavljanje energijske osi sveta (Suzy)

»Ljudje z axis mundi, energijsko osjo sveta, nismo v celoti in dovolj močno povezani ter naravno priključeni nanjo, saj jo moramo zavestno aktivirati za polno povezavo. Gre za vertikalni energijski kanal, ki povezuje posameznika z energijo Zemlje in višjimi ravnmi zavesti. Ko je ta kanal pretočen, smo vitalni, uravnovešeni, prizemljeni in zavestni. Takrat smo povezani z življenjsko silo, ki nas prežema. To izboljša kreativnost, komunikacijo, počutje. Aktivacija tega kanala pri ljudeh poteka skozi notranjo naravnanost – z dihom, vizualizacijo svetlobnega stebra, ki poteka od neba skozi nas do središča Zemlje. Gre za prakso polne prisotnosti, stanja brez sodb, odprtosti in sprejemanja. Ko to dosežemo, lahko zavestno ustvarjamo svoje življenje. Podobno pa lahko vzpostavimo to povezavo tudi pri živalih,« pravi bioterapevt Marjan Ogorevc.