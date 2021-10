Vzhajajoča športna zvezda

Njeni starejši bratje Peter, Domen in Cene Prevc so s svojimi uspehi neizbrisno zaznamovali slovensko športno prizorišče, sama pa si pot med skakalne zvezde šele utira. Kljub rosnim 16 letom ima Nika Prevc za seboj že kar nekaj velikih uspehov (je denimo skupna zmagovalka alpskega pokala za sezono 20/21), po zaslugi katerih ji športni poznavalci napovedujejo sanjsko športno kariero.



Mama Julijana in oče Bogdan, ki imata poleg omenjenih štirih otrok še hčerko Emo, sta z dobrimi geni in ljubečo vzgojo očitno iznašla odličen recept za ustvarjanje neustrašnih junakov smučarskih skakalnic. Sta pa pred časom priznala, da se pri njih doma pogovori večinoma sploh ne vrtijo okrog športa, pač pa o povsem vsakdanjih stvareh, tako kot v vseh drugih družinah. O Niki bomo zagotovo še veliko slišali in izvedeli, za zdaj pa je znano to, da ima poleg smučarskih skokov rada živali in palačinke z nutelo.



