Vzela ga je pod svojo streho

Prve vragolije v dvoje sta špičila že kot najstnika, ko sta se zbližala. Postala sta zaupnika in čez dobrih 13 let je njuna trdna vez obrodila sadove. Danes sta zelo ponosna, da jima je uspelo splesti tako iskren odnos, ki ga ne bi zamenjala za nič na svetu.Ines in David sta najboljša prijatelja, čeprav se je moral pevec vmes odseliti v Veliko Britanijo. »Zelo sem srečna, da sva obdržala to povezanost, zaupanje, ne le ljubezni do glasbe, ampak drug do drugega,« je čustvena postavna mladenka, ki ga je rešila iz velike zagate. »Poklical me je in mi sporočil, da so ga sprejeli v šov Znan obraz ima svoj glas (ZOISG). Moja prva ...