Vurberški je najbolj srčen festival (FOTO)

Vurberški grad je doslej gostil že številne kulturne in glasbene dogodke, eden najbolj obiskanih v zadnjih 30 letih pa je bil vselej festival narodno-zabavne glasbe, na katerem sodelujejo le vokalno-instrumentalni ansambli z diatonično harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem.

Fantje spod Šilentabra so prejeli plaketo Jožeta Šifrarja in srebrnega zmaja.

Festival pripravljajo člani tamkajšnjega Turističnega društva Vurberk s soorganizatorji, med katerimi je tudi občina Duplek – prav zaradi vseh srčnih ljudi, z direktorjem Janezom Toplakom na čelu, so muzikantje vselej radi prihajali v ta okoliš. In letos ni bilo nič drugače. Morda je bilo še bolj čustveno, ker se neuradno pojavljajo govorice, da je bil letošnji festival zadnji. A o tem morda kdaj drugič.

Ida Baš in Janez Toplak sta dolga leta vodila Vurberški festival. Na jubilejnem sta najbolj zaslužnim podelila zahvale in se poslovila.

Tokrat se posvetimo nastopajočim dvanajstim ansamblom, ki so imeli čast, da so nastopili na jubilejnem 30. festivalu. To so bili ansambli Poziv, Fantje spod Šilentabra, Pik, Grand kvintet, Upanje, Lesarji, Falant, Posluh, Krimski lisjaki, Tik-Tak, Dar in Jarica. Seštevek ocen strokovne komisije, komisije radijskih postaj in glasovanje občinstva je zlatega zmaja in s tem glavo nagrado festivala prinesel članom Ansambla Dar iz Zreč, ki so obenem prejeli plaketo Lojzeta Slaka za izvedbo skladbe Pa kaj, če se zgodi, avtorjev Bojana Lugariča in Roka Zorka ter plaketo občinstva.

Ansambel Petra Finka, ki je igral v revijalnem delu, je poskrbel za presenečenje, saj se je pevki Urški Klobučar nedavno pridružil nov pevec Rok Hrovat.

Srebrnega zmaja so si priigrali Fantje spod Šilentabra iz Pivke, ki so si s skladbo Pogrešal te bom, prijatelj, avtorjev Roka Švaba in Vere Šolinc, priigrali plaketo Jožeta Šifrarja za najboljšo večglasno vokalno izvedbo, bronastega zmaja pa so v Postojno odpeljali člani Ansambla Tik-Tak, ki so se predstavili s skladbo Vurberku za praznik.

Melodijo zanjo je komponiral Brane Klavžar, besedilo pa spisal Vili Bertok, ki je za to prejel prvo nagrado in s tem plaketo Fanike Požek za najboljše besedilo. Drugo najboljše besedilo je napisal Franci Smrekar za skladbo Le zakaj slovo je godec vzel, ki so jo izvedli člani Ansambla Jarica, tretje najboljše besedilo pa je za pesem Stari vodnjak, ki jo je izvedel Grand kvintet, napisal Matej Trstenjak.

Ansambel Dar je na 30. Vurberškem festivalu prejel zlatega zmaja, plaketo Lojzeta Slaka in plaketo občinstva.

18 radijskih postaj pa je plaketo Tineta Lesjaka za najboljšo skladbo podelilo članom Ansambla Lesarji za skladbo Ne boj se, avtorjev Primoža Ilovarja in Igorja Pirkoviča. V revijalnem delu festivala so tokrat nastopili člani dolenjskega Ansambla Petra Finka.

Ansambel Tik-Tak se je razveselil bronastega zmaja. Na fotografiji z Branetom Klavžarjem, avtorjem melodije, in Marjanom Dvoršakom, zaslužnim organizatorjem festivala.

Festival je bil izjemen tudi zaradi vzdušja, h kateremu so veliko prispevali vsi obiskovalci, ki so povsem zapolnili tribuno, ki je edinstvena v slovenskem prostoru.