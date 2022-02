Vsi v nizkem startu

Pri Lampičevih, družini naše najobetavnejše in najbolj nasmejane smučarske tekačice, veliko upov polagajo na njihovo Anamarijo. Ta se je s trenerjem in fantom Boštjanom Klavžarjem ter bratom Janezom že podala na kitajsko olimpijsko prizorišče, kjer se privaja na tamkajšnje precej zahtevne razmere. To bo njena že druga tovrstna izkušnja, prvič pa je v najožjem krogu za odličja, čeprav je že pred štirimi leti v Pjongjangu visoko kotirala.

Z najlepšimi željami so tričlansko ekipo pospremili domači, ki že komaj čakajo, da se začnejo boji za odličja. Zaupajo v svojo junakinjo in verjamejo, da je zelo sposobna, vendar ji ne želijo nalagati dodatnega bremena. Specialistka za sprint pozna svoje adute, med večjimi sta prav njeni vedra, sproščena narava in trma, ki jo žene do konca.

Obljubila nam je, da bo poslala kakšen utrinek iz zakulisja, mi pa ji obljubljamo, da bomo zanjo močno stiskali pesti.