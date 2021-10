Vsi njeni padci in vzponi v dokumentarcu

Olimpijske igre so bile zadnji dve leti gonilna sila najboljše plezalke na svetu. Janja Garnbret, ki je letos postala prva športna plezalka v zgodovini OI, ki je osvojila zlato medaljo v tej disciplini, je sedaj še glavna zvezda dokumentarnega filma The Wall, ki bo luč sveta ugledal še to zimo.

»Želja po osvojitvi te prve zlate medalje v plezanju je bila edina stvar, ki me je v tem času vodila naprej. Nič drugega me ne bi moglo odvrniti od tega cilja. Trenirala sem, spala in jedla z mislijo na olimpijske igre. Vse ostalo se mi je pri tem cilju zdelo sekundarno,« je o svoji uspešni misiji povedala Janja, ki jo je filmska ekipa spremljala ves čas njenega olimpijskega popotovanja.

V filmu ob Janji lahko vidimo še tri druge uspešne plezalke Shauno Coxsey, Brooke Raboutou in Miho Nonaka, ki so pred kamerami, tako kot naša šampionka, brez zadržkov spregovorile o vseh padcih in vzponih na poti do medalje.