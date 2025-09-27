Vsestranski Luka Sešek: Vem, da bom mogoče malo zmedel poslušalce (Suzy)

Luka Sešek, ki ga poznate vsaj kot zmagovalca TV-šova Znan obraz ima svoj glas in pevca ansambla Saša Avsenika, je v jesen vstopil z novo pesmijo Največja napaka. To ni njegova prva samostojna pesem (poslušajte vsaj album, ki ga je ustvaril s skupino Proper), vendar se po petih letih vrača v pop glasbo.

»Vem, da bom mogoče malo zmedel poslušalce, ki so se v zadnjem času navadili, da sem glas in obraz narodnozabavnih poskočnic, ampak pop je glasba, ki jo res čutim, v kateri sem res doma, po nekaj letih je tako čas, da se spet posvetim tudi temu žanru. Ampak brez skrbi: ostajam pri Avsenikih in vas hkrati vabim, da prisluhnete tudi glasbi, ki jo ustvarjam kot solist,« je ob izidu nove pesmi in videa, ki ju je ustvaril z raperjem Nipkejem in producentom Damjanom Jovićem, povedal Luka.

Tudi mi komaj čakamo, da vidimo, kaj bo še ušpičil!

