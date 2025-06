Vsestranska Urška Majdič si je s svojo idejo pozlačene bajte prislužila nagrado (Suzy)

Urška Majdič je pevka, radijska voditeljica, avtorica besedil in magistra turizma, katere ljubezen so tudi nepremičnine.

»Ustvarjam zgodbe – od scenarijev, radijskih pripovedi in glasbe do nepremičninskih. Ker ima tudi bajta svojo zgodbo, če ji le damo priložnost. Zato sem pred dvema letoma ustanovila Zlato bajto – znamko, ki združuje že vpeljano turistično posredovanje z novim vidikom upravljanja in urejanja nepremičnin. Ideja je nastala iz preproste ugotovitve: domači vikendi samevajo, stroški se nabirajo. Zakaj torej ne bi delali za lastnika? Z ekipo skrbimo, da so objekti urejeni, oddani in – okrašeni, da se bolje prodajo. Lastniki medtem pridejo v čisto, vzdrževano bajto in ob tem še nekaj zaslužijo,« razlaga Urška, ki si je s svojo idejo pozlačene bajte prislužila nagrado – priznanje nepremičninskih strokovnjakov na konferenci Golden Key 2025.

Konferenca ni bila le prostor izmenjave znanja in mreženja, temveč tudi izraz družbene odgovornosti, saj so podprli tudi Fundacijo Vrabček upanja, ki pomaga Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara gora pri Novi Gorici.