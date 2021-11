Vsestranska dama z angelskim glasom

Ženske so običajno ponosne na to, da so sposobne početi več stvari hkrati, mnoge med njimi pa nemalokrat skrivajo tudi številne talente, ki jih negujejo daleč stran od radovednih oči. Nekdanja televizijka in pravnica Nataša Pirc Musar je svojega pred kratkim že razkrila, ko je priznala, da rada zapoje, tokrat pa je tudi dokazala, da ima resnično angelski glas in da je ženska različnih talentov.

So naslednji izziv Talenti ?

Pirc Musarjeva je namreč objavila posnetek, na katerem je skupaj s pevsko sošolko Anušo Sterle in njuno učiteljico petja Kristino Oberžan zapela legendarno skladbo Hallelujah Leonarda Cohena. Ob njihovem večglasnem petju je marsikdo dobil kurjo polt, Pirc Musarjevo pa so mnogi pohvalili, da je izvrstna pevka, ki bi se na kakšnem šovu talentov zagotovo uvrstila v naslednji krog!