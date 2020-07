Vsestranska Alenka Košir: Kraljica balkonov

Pravijo, da balkon ni pravi balkon, če na njem ni balkonskih cvetlic. Ob upoštevanju tega dejstva bi lahko rekli, da je Alenka Košir prava mojstrica v opremljanju in vzgajanju najbolj zelenih, cvetočih, barvitih teras.



Niti huronski veter, ki ji je pred dnevi razmetal orjaške lonce, ni mogel uničiti njenih čudovitih pridelkov. Marsikdo se sprašuje, v čem je čar tega, da ji vse uspeva, ona pa jim odgovarja, da si pač upa poskusiti, saj le tako lahko pridobi izkušnje. Te nato z največjim veseljem deli med prijatelje in poskrbi, da se še drugi balkoni bohotijo v cvetju.



Eno izmed pomembnih pravil za končni uspeh je, da se je treba skrbno držati navodil, zapisanih na gnojilih. Namignila je tudi, kateri substrat in zastirka so najboljši, ter nas izzvala, naj ugotovimo, katere rožice si je kot prve izbrala za svojo razkošno teraso.