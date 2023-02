NOVA SVETOVNA VIZIJA

Martin Kojc in James Redfield: Vsemogočni razsvetljeni človek

Dvigovanje zavesti, nova svetovna vizija, opuščanje prevlade uma in dvom o znanosti in materialnem so teme, o katerih dandanes pogosto govorimo, ne pomislimo pa, da so globalno spremembo paradigme in človekovo notranjo evolucijo že dolgo nazaj napovedali nekateri duhovni avtorji – psihoterapevt Kojc leta 1935, Redfield pa v Celestinski prerokbi leta 1993.