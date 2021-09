Vse za najboljšo prijateljico

Modna oblikovalka Matea Benedetti ne ustvarja samo osupljive obleke iz ekoloških materialov, temveč tudi opozarja na strahovite okoljske probleme, ki jih povzroča potrošniška tekstilna industrija. Zato ji je ves svet ploskal, ko je izdelala inovativne obleke iz jabolčnega usnja.



Nastopila je na vegetarijanskem tednu mode v Los Angelesu, o njej so pisali celo v slovitem New York Timesu. To jo samo še spodbuja in žene k nadaljnjemu ustvarjanju. Nedavno se je lotila celo izdelave poročne obleke. »Bila sem priča na poroki ene mojih najboljših prijateljic Tine Osojnik. Za to sem bila pripravljena vzeti stvari v svoje roke, pardon, celo vrtalni stroj.Kriteriji, ki jih namreč uvajam v ekologiji, so tako visoki, da je izdelava poročne obleke velikanski izziv, ker takih materialov preprosto še ni. Zato si obsojen na dolge ure ročnega dela, barvanja šivanja,« je povedala Matea, ki je za Tino naredila čudovito obleko iz ekološkega bombaža.



Nevesta je požela veliko čestitk in občudujočih pogledov, Matea pa je na poroki neznansko uživala.

