Vse strasti Tanje Fajon: Ni me strah nikogar!

Kaj vas je tako usodno potegnilo v politiko, da ste se poslovili od dolgoletne ljubezni, novinarstva, ki se je začela na radiu RGL?Bilo je več povabil in priznam, da prvih sploh nisem jemala resno, saj mi je novinarstvo zelo ljub poklic. Še danes sem blizu kolegom novinarjem, predvsem pa nisem zanemarila ljubezni do pisanja. Ko me je takratni predsednik stranke SD Borut Pahor povabil, naj kandidiram na listi za evropske volitve, je bila odločitev težka, morala sem jo dobro prespati. Ne nazadnje so me prej razmere potisnile vanjo, kot da bi bila pripravljena na vse, kar me čaka, a mi danes ni žal. Veliko novinarjev je v politiki in zdi ...