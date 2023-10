Vse skrivnosti zvezdnice Britney Spears (Suzy)

Na police je končno prispela še ena knjiga v vrsti izpovedi slavnih. Za pero je tokrat poprijela princeska popa, ki je padla v nemilost tabloidov, fotografov in javnosti, doživela več zlomov tudi pred očmi javnosti in bila prisiljena v okove skrbništva. Pred dvema letoma se je tega osvobodila in napisala knjigo The Woman in Me (Ženska v meni, op. p.), v kateri razkriva ozadje nekaterih svojih najtežjih in najbolj kontroverznih trenutkov.

Z Justinom Timberlakom sta bila par tri leta. V tem času je nepričakovano zanosila pri 19 letih, ker on ni bil pripravljen biti oče, je naredila splav. On naj bi bil tisti, ki jo je varal, a je njuno zvezo končal z SMS-om, v katerem je napisal le dve besedici (Konec je!), ko je priznala, da je poljubila drugega.

Zloglasni intervju z Diane Sawyer, v katerem je novinarka pevko spravila do solz med zasliševanjem, je organiziral njen oče, ki jo je v sodelovanje prisilil. Spraševala jo je, kaj neki tako groznega je naredila, da je njen nekdanji fant tako trpel, in kje je pustila vsa oblačila. Počutila se je izkoriščeno, je priznala Britney.

Žuranje s Paris Hilton in Lindsay Lohan nikoli ni bilo tako divje, kot so to prikazovali tabloidi. Težav z alkoholom ni imela, trdi, je pa jemala tablete. Ko je njen oče prevzel skrbništvo nad njo, je iz žurerke postala podobna nuni, pravi.

Piše tudi o odnosu s sestro Jamie Lynn, ki je lani izdala knjigo, v kateri se je po Britneyjinem mnenju okoriščala z njeno nesrečo. »S sestro bi morali tolažiti druga drugo, a me je izdala.«

V času, ko so ji paparaci sledili na vsakem koraku in zabeležili njene najbolj šokantne trenutke, tudi britje glave pri frizerju, je trpela za poporodno depresijo in bila strta od žalosti, piše, saj ji je umrla teta, z bivšim možem Kevinom Federlinom pa se je borila za skrbništvo nad sinovoma.

»Nisem bila dovolj zdrava, da bi si izbrala fanta, a vseeno dovolj, da sem igrala v komičnih nadaljevankah, se pojavljala na pogovornih oddajah ter nastopala za tisoče ljudi vsepovsod po svetu,« se spominja časov skrbništva.

Za gibanje Osvobodite Britney je izvedela od medicinske sestre na kliniki za odvajanje, čeprav ni niti vedela, zakaj je tam. »Tam sem bila mesece dolgo zaprta proti svoji volji, nisem smela zapreti vrat v svojo sobo, televizijo sem gledala le eno uro na dan, predpisali so mi antipsihotik. Nisem smela ven, nisem smela voziti avtomobila, nisem se smela prhati brez nadzora. Tedensko so mi jemali in pregledovali kri.«