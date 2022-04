50 LET

Abrahamovec Jure Košir: Vse se zgodi z razlogom

Če so petdesetletniki še pred nekaj desetletji veljali za starčke, se danes zdi, kot da so v zenitu življenja. Izkušeni in modri imajo praviloma pred seboj še dovolj časa, da so lahko mirni in dokaj brezskrbni, a hkrati dobro vedo, kaj še želijo početi in s čim ga ne bodo več izgubljali. In ta odločnost jih verjetno naredi še bolj privlačne.