Vse najboljše, mladenka!

Marsikdo jima zavida, da po letih zakona še vedno tako žarita. Njuna skrivnost je v spoštovanju in nenehnem prižiganju ognja strasti z malimi pozornostmi. Drug drugemu znata pričarati lepe trenutke, tokrat pa se je Boštjan še posebno potrudil, da je za rojstni dan presenetil Laro ter ji posvetil nekaj verzov: »Oprosti, spet boš zardela do ušes. Povedal bom ti, kar ti gre. Nekdo te moral je poslati iz nebes. Še danes ni mi jasno, kako sem si zaslužil te.« Ob zapisanem se je marsikomu orosilo oko, saj ni ravno nekaj vsakdanjega, da se možje tako izvirno potrudijo osrečiti svoje ljube. Toda vsakdo pač ni Romih, ki odlično uravnoveša svojo nežno in možato plat kot najboljši primer idealnega moškega. Lara se mu je po romantični večerji zagotovo oddolžila za ves vložen trud.

