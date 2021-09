Vse najboljše, manekenka!

babi hilda premik

Najbolj nevsakdanja babica, nekdanja učiteljica in mojstrica v reševanju križank ima veliko razlogov za slavje, natanko 87. Toliko je bilo tudi svečk na njeni torti, ki jih je kljub častitljivi starosti zlahka upihnila. Gosposmo prvič spoznali po zaslugi njene vnukinje in odlične fotografinjePremik, ki jo je upodobila v svojih modnih zgodbah, pozneje pa je zaradi izvirnega projekta pristala celo na spletni strani slavne revije Vogue. Tako je tudi uradno postala najstarejša slovenska manekenka, česar kot nekdaj stroga učiteljica nikoli ni pričakovala. Vendar na vse skupaj gleda s humorjem in se, če je le priložnost, potrudi, da bi izvabila smeh. Tudi presenečenju, ko se je brez njene vednosti zbrala vsa družina in ji zapela ’vse najboljše’, se je poskočna Hilda hitro pridružila in čestitala še sama sebi. Ko bi se vsaj lahko nalezli njene energije!