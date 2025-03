Vse najboljše, mami Dragić (Suzy)

Kako ljubezniv je Goran Dragić, dokazuje posnetek, kako je mamo Mojco presenetil s torto za njen osebni praznik. Najprej so se z očetom in partnerico odpravili na prestižen dogodek v Miamiju, nato je sledilo slavje. Vsi so ji zapeli 'vse najboljše' in jo zasuli z najlepšimi željami.

Seveda smo pod drobnogled vzeli družinsko fotografijo in ugotovili, da sta gospod in gospa Dragić stilsko zelo podkovana. Slavljenka je blestela v obleki zemeljskih tonov, ki jo je popestril živalski vzorec okoli pasu. Njen mož je upošteval ženino barvno paleto in v sproščeni športno elegantni opravi ohranil mladostni videz. Z najstarejšim sinom bi težko spregledali podobnost, ki se ne vidi le na prvi pogled, ampak se jo tudi občuti, saj sta oba polna razposajene energije.