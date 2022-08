Poletje navadni smrtniki izkoristimo za daljši oddih, počitek in druženje z najdražjimi, življenje poklicnega športnika pa je precej drugačno. Čeprav so tudi bratje Prevc vroče poletne tedne izkoristili za nabiranje novih moči za prihajajočo zimsko sezono na morju, pa so stali tudi na smučkah in na poletnih tekmah pridno nabirali točke. Nazadnje se je na Poljskem še posebej izkazal Domen Prevc, najmlajši med brati. Nič nenavadnega, bi rekli tisti, ki ga dobro poznajo. Triindvajsetletnik je namreč zaljubljen, čeprav je svojo postavno izbranko Špelo Ravnik doslej uspešno skrival pred očmi javno...