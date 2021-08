Vse, kar mislite, čutite in rečete, vpliva na vas

Tesla je dejal: »Če želite odkriti skrivnosti vesolja, razmišljajte o energiji, frekvenci in vibraciji.« Einstein je to misel še dopolnil z: »Vse je energija in energija je vse, kar je. Vse, kar moramo narediti, je, da izenačimo svojo frekvenco z želeno realnostjo, pa ni možnosti, da je ne dobimo.« Sodobna znanost potrjuje njuna spoznanja, ki vplivajo na vsa področja našega življenja. Le z visoko vibracijo in frekvenco se namreč dobro počutimo, smo v toku in sledimo svojemu poslanstvu. V vesolju je vse povezano Prav tako kot mi tudi vse okoli nas vibrira na visokih in nizkih frekvencah. In če prideta za nekaj časa skupaj dve stvari, ki vibrirata različno, se sinhronizirata v skupno vibracijo – to velja tako za nevrone v možganih kot za jate ptic. Znanstveniki temu pravijo spontana samoorganizacija, nevidna komunikacija med dvema predmetoma, v vsakdanjem življenju pa lahko to opazite, ko se srečate z nekom, ki vas energijsko izpije, ali obratno – ko se utrujeni dobite s prijateljem, ki vas spravi v dobro voljo. Vse v vesolju namreč vpliva na vse drugo, od delčka prahu do najmanjšega podatomskega delca, hkrati pa sprejema vplive iz okolja. Znanstveniki pravijo, da ima celo zrno peska osnovno raven zavesti in je v odnosu s svetom okoli sebe. Zaradi te zakonitosti pravimo, da lahko vsak posameznik ustvari razliko v svetu in zvišuje kolektivno zavest. Po drugi strani pa zaradi tega pazite, s kakšnimi ljudmi in informacijami se obdajate, ker vse vplivajo na vas. Enako privlači enako Dobro se je zavedati tudi, da na energijski ravni enako privlači enako. Če vam pade vibracija, se bo torej to poznalo na vseh področjih – opazujte ta pojav, ko boste šli v trgovino slabe volje. Najprej bo zmanjkalo vozičkov, potem žemljic, sprli se boste s prodajalko, na parkirišču pa vas bodo zaparkirali. Če bo vaša vibracija visoka in boste 'utripali' na visoki frekvenci, pa boste samodejno spoznali ljudi, ki vam bodo pomagali, pritegnili boste še več dobrega, dobili povišico v službi …



Več o tem, kako si zvišate vibracijo, pa lahko preberete v Poletni Suzy, ki je v prodaji do konca poletja. V njej lahko najdete tudi 20 strani križank in sudokuja, zanimive intervjuje in razmišljanje Zvezdane Mlakar o partnerskem križevem potu, horoskop po posameznih znamenjih in vodnik po poletnih energijah.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: