Babalawo v yorubskem jeziku pomeni oče skrivnosti. V starodavni afriški filozofiji IFA in religiji ISESE je namreč našel starodavno znanje, po katerem živi, uči in izvaja duhovne terapije skupaj s sinom Lovrom in hčerko Karino. Pravi, da je bolezen odsotnost svetlobe, ko človeka poveže z višjo zavestjo, steče proces in se zgodijo 'samoozdravitve'. Ljudi poziva k etičnemu in moralnemu odnosu do sebe in soljudi. Tudi mlade, bodoče terapevte, ki sem jih spoznala ob intervjuju, spodbuja k spoznavanju modrosti. Presunili so me s svojim poglobljenim razumevanjem, zrelostjo in modrostjo. Začeli ste ...