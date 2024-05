Vse je dobivalo globok smisel (Suzy)

Na plan so prihajale stare stvari. A kljub teži, ki sem jo čutila, sem istočasno zaznavala, da so se kamni začeli valiti z mojega srca. Vse, kar opisujem, od obiskov pri uradni medicini do mojih lastnih raziskovanj se je dogajalo istočasno, prepleteno in povezano. Vse je dobivalo svoj globoki smisel.

Sledil je še en obisk pri onkologinji, ki mi je razložila vse o kemoterapiji in obsevanjih – predvsem vse statistične možnosti za preživetje s kemoterapijo ali brez nje, z obsevanji ali brez njih. »Statistično pomeni, da sem postala številka,« sem ji rekla in nadaljevala: »Kakšne možnosti imam za preživetje, če vzamem, kar mi nudite? Statistika govori samo o povprečju.« Takrat je nastala tišina, ki bi jo lahko rezal. Zato sem spremenila temo pogovora in povedala, da se za kemoterapijo in obsevanje nisem odločila, da odhajam v Brazilijo.

Onkologinja je takoj rekla: »Zdaj morate misliti nase, na zdravljenje, ne pa na potovanja.« Prijazno sem se nasmehnila in rekla: »Prav to bom naredila.« Onkologinja se je spoštljivo ustavila in na moji roki opazila čudovito zapestnico iz drobnih perlic. Vprašala me je: »Ali imate to zapestnico zaradi okrasja ali zaradi česa drugega?« Povedala sem ji, da so mi tovrstne zapestnice všeč in da zelo spoštujem modrosti amazonskih ljudstev. Pogovor sva zaključili in odšla sem domov.

Čez nekaj dni sem že potovala v Brazilijo. Odločila sem se, da naredim reset celic in prenovo DNK. Tja sem zahajala že več let, saj sem tam doživela čudovita popotovanja, tako znotraj sebe kot tudi po Braziliji, in spoznala ogromno čudovitih ljudi. Med njimi je bila tudi Ana, ki pomaga ljudem razstrupiti telo in podpreti celice, da se obnovijo. Odločila sem, da grem k njej za dva tedna, da mi pomaga pri obuditvi mojega telesa v življenje. Čeprav znam sama ogromno tehnik, se velikokrat odločim iti k nekomu, saj se je tako veliko lažje prepustiti globoki spremembi.

Zame je bilo pri Ani popolnoma poskrbljeno: od tretmajev, do hrane, energijskih vaj. Lahko sem se ukvarjala samo s seboj in svojimi čustvenimi bolečinami, ki so ob tretmajih prihajale na plan. Največ bolečin se je vrtelo okoli moje mame, ki mi v otroštvu zaradi svoje bolečine ni mogla dati tega, kar sem potrebovala. Čustvene bolečine zapuščenosti so bile zelo hude. In tretmaji, ki sem jih delala pri Ani, so vsak dan globlje pritiskali na to, kar 'moram' spustiti.

Trdno sem se oklepala cone udobja starih vzorcev, dokler deveti dan ni butnilo vse ven. Bolelo me je telo, da nisem mogla ne stati, ne sedeti in ne ležati. V na polzakrčenem položaju sem jokala in klicala mami, da jo imam rada, da ji odpuščam in naj pride k meni. Srce se mi je trgalo. Mami je bila že dolgo 'čez mavrico', a vendar sem čutila, da mi stoji ob strani. Ne samo ona, tudi vse moje prednice, ki so umrle za rakom. Čutila sem, kot da navijajo zame, da končno nekdo prekine to prekletstvo slabih energij in zraste za vse v novo življenje.

Na neki ravni sem bila počaščena, da sem to jaz, da bom zmogla in da grem naprej. To mi je vlivalo moči, da sem predihavala bolečine in si govorila: »Spuščam in odpuščam, sebi in vsem, ki so mi kadarkoli naredili karkoli hudega. Rada se imam.« In jokala vso noč. Naslednji dan mi je zgodaj popoldne končno uspelo zaspati. Zbudila sem se v globoki hvaležnosti, da sem imela ob sebi Ano, ki me je podpirala in mi dajala navdih. Vprašala me je, ali bom prekinila proces. »Ne,« je bil moj odločen odgovor, »zdaj so se stvari končno začele odpirati in jaz grem do konca.«

Tako sva nadaljevali. Po tej izkušnji so vsi tretmaji globokega čiščenja postali bolj lahkotni. Občutek sem imela, da so se od mene odlepile težke energije teme, ki so me v preteklosti vlekle k tlom. Videla sem množice žensk, ki so stale okoli mene in me spodbujale, naj naredim prehod za vse ženske, ki so tisočletja trpele, bile zažgane, kamenjane, iznakažene, zlorabljene … Kako nenavadno, da sem prav v tem občutku bolečine doživela čast, da stopim v svobodo.

Po temeljitem čiščenju telesa, čustev, uma, energij in duha sem bila prerojena in z novim zaupanjem v ozdravljenje raka sem v Braziliji odšla k prijatelju Andreju in v njegovem centru na obali ostala še štiri tedne.

Dr. Neja Zupan, mentorica za holistični pristop k zdravju in programov iVitalis, Bisernica Consulting, Postani mojster zdravja