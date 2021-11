BRIGITA J. KORAČIN

Vse bolezni izhajajo iz črevesnega mikrobioma

Kot farmacevtka dela v Lekarni Brod, kjer celostno in z združevanjem različnega znanja – o homeopatiji, Bachovih esencah, razstrupljanju, prehrani in mikrobiomu – svetuje ljudem, kako si lahko pomagajo. Prav obnova črevesne mikrobiote je zadnja leta njena posebna strast, saj je prepričana, da iz porušenega ravnovesja v črevesju izhajajo vse naše bolezni, zato je to medicina prihodnosti, česar se v Švici, Nemčiji in ZDA že zavedajo.