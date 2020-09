ALEŠ BRAVNIČAR PRED NOVIMI IZZIVI

Vsaka stvar ti enkrat ne diši več

Je večkrat nagrajeni fotograf, direktor fotografije in režiser, najbolj pa slovi po svojih fotografijah razgaljenih deklet za znano moško revijo, od katere se zdaj, po skoraj 20 letih sodelovanja, za vedno poslavlja. To pa ne bo popolno slovo od erotičnih fotografij, ki jih bo za oboževalke in oboževalce po novem objavljal na spletnem portalu Only fans.