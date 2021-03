Vsaka ima svoj faktor (FOTO)

Na vodni gugalnci. FOTO: Osebni Arhiv/instagram

Ste tudi vi z mislimi že na morju? Naše lepotice so se poletnim vibracijam posvetile vsaka po svoje, bodisi z utrinki iz sanjskih letovišč bodisi so jo brez zadržkov popihale na pot.je dvignila temperaturo s poželjivo fotografijo iz Dubaja, kamor se pogosto odpravi na razkošne počitnice. Njeno buhteče nedrje se lesketa ob popoldanskem soncu, medtem ko si plesna virtuozinjana vodni gugalnici na Hrvaškem sonči zadnjico in vzbuja skomine ter slabo vest vsem tistim, ki še niso zavihale rokavov za poletno postavo. Plaža, na kateri pozira, se sicer imenuje Zaužij dan, kar so vse tri vzele dobesedno, a največja srečnica ta trenutek jeMedtem ko se prvi dve tolažita s spomini, jo je ona z družino ucvrla na kanarski otok vetra, kjer imajo z možem in sinovoma idealne razmere za oddih. Na Fuerteventuri je tako malo turistov, da peščene plaže in hoteli žalostno samevajo, vendar jim to ne kvari vzdušja, ampak se predajajo občutku, da je vse tam samo zanje.