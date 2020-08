Vsak trenutek izkoristita za akcijo

»Veliko raje tečem v hrib kot po ravnem terenu.«

Šef skupine Čukije letos dopolnil 52 let, toda kaže jih vsaj pol manj. Kar nas ne preseneča, saj dan začne s stotimi trebušnjaki in še toliko sklecami. Vedno stremi k temu, da je telesno aktiven, poleg tega pa njegova ženaskrbi za to, da so družinski obroki zdravi. To, da družina Potrebuješ vsak prost trenutek izkoristi za gibanje, dokazuje tudi fotografija, ki jo je Jože objavil na instagramu, na njej pa z Andrejo, ki ima tudi 52 let, pozirata v novih kopalkah in razkazujeta svoji izklesani telesi.»Vsake toliko časa si privoščiva nove kopalke, čeprav so nama stare še vedno prav,« je ob fotografiji, ki je navdušila številne oboževalce, zapisal Jože. Pred časom nam je zaupal, da dvakrat na dan trenira nogomet, najraje pa sede na kolo, s katerim prevozi od 3000 do 4000 kilometrov na leto.»Pri teku delam družbo ženi Andreji, a priznam, da me to precej dolgočasi. Veliko raje tečem v hrib kot po ravnem terenu,« je priznal glasbenik, ki pa je nekoč dejal, da je pred leti ženo spravil iz tira, ko ji je predlagal, da gresta na sprehod. Takrat je namreč Andreja sveto mislila, da ji ima nekaj strašnega za povedati ali da ima morebiti celo ljubico.»Ker pri nas to, da bi šli na sprehod, skoraj ne obstaja, saj smo vedno v pogonu,« je v smehu dejal Jože. Mi jima lahko le čestitamo za vztrajnost in železno voljo, saj brez njiju zagotovo ne bi bila videti kot mladenič in mladenka.