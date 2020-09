Vsak si želi Katarino

Dobiti pred objektiv Katarino Čas je želja vsakega modnega fotografa, zato ni prav nič nenavadnega, da jo je tudi Žiga Mihelčič zvabil na svoj teren. Mojster, ki je prišel iz Dubaja, kjer že nekaj let ustvarja za prestižne modne znamke, je na prav posebno lokacijo povabil našo igralko, ona pa je z navdušenjem pristala.



»Kadar te pokliče Žiga, brez nadaljnjega odhitiš, kamor je treba,« je na kratko opisala sinergijo med njima. Tako je odšla, se na poti celo izgubila, ostala brez telefonskega signala ter bila že prepričana, da jima ne bo uspelo ustvariti novih fotografij. Na koncu so se le našli in v pičlih 20 minutah, dokler se sonce ni dokončno skrilo, izpeljali celotni projekt. Nastale so čudovite fotografije na vetrovnem Nanosu, kar samo priča, da sta za dober rezultat pomembna usklajena ekipa in ustvarjalni duh.