Vsak petek v najboljši družbi (FOTO)

Tako kot ob petkih izhaja najboljša revija Suzy, se ob petkih zvečer vrača dobra ura zabave, glasbe, humorja in tekmovalnosti.

Orkester vrhunskih glasbenikov bo v sodelovanju z gostujočimi pevskimi zvezdniki in mladimi upi vnovič skrbel za nove in nove izvedbe tako legendarnih hitov, ki jih poznamo vsi, kot tudi novih pesmi vseh glasbenih zvrsti – od popularne do narodno-zabavne, predvsem pa glasbeniki pojejo in igrajo v živo, kar je največja dodana vrednost omenjene oddaje. Za priredbe skrbita Miha Gorše in Martin Juhart, izvaja pa jih 14-članski band Diamanti. Melani Mekicar pa se to pomlad vrača za didžejevski pult, ki ga je pogrešala.

Til Čeh in Polkaholiki so pripravljeni na dobro zabavo.

In koga vse bomo videli in slišali v nocojšnji prvi oddaji? Tudi tokrat bomo ob Blažu in Melani videli zelo zanimive glasbene kombinacije. Nastopili bodo Tjaša Hrovat Steklasa in Bianca Črnjavič, Gašper Rifelj in Eva Šolinc, Natalija Kolšek, Klavdija Winder, Nina Svetlin in skupina Katrca, Danilo Poljanšek in Skupina Špica, Štefica Stipančević - Steffy z vokalno skupino Virtus, Matjaž Robavs z Ansamblom Opoj ter Jan Potrč, Miha Novak, Blaž Jenkole, Dejan Golob, Til Čeh, Polkaholiki in Isaac Palma, novo uspešnico pa bo predstavil Jan Plestenjak.

Sicer pa bodo tudi v tokratni sezoni tekmovali med seboj slovenski kraji s prav tako zanimivimi gosti, domačini. Prva pa se bosta za naziv najboljši kraj pomerili ekipi Celjanov in Slovenjgradčanov, v vlogi sodnika bo znova stari znanec Miha Brajnik. Za Celje bodo tekmovali olimpijka Tina Trstenjak, plesalec in učitelj swing plesa Aleš Kolar ter pevka in vplivnica Hajdi Korošec Jazbinšek, za Slovenj Gradec pa direktor družinskega podjetja Perger 1757 Lucian Perger, glasbenica Dunja Vrhovnik in v. d. ravnatelja glasbene šole Slovenj Gradec Andrej Švab.

V eni prihodnjih oddaj bodo nastopile Chicas s posebno gostjo Barbaro Žerjav (Donačka).

»Glasbeniki vedno znova dokazujejo, kako dobro glasbo imamo in kako radi sodelujejo v posebnih glasbenih kombinacijah. Izredno se veselim, da bomo pomladno sezono zaokrožili z velikim snemanjem kar dveh oddaj na trgu zmagovalnega kraja, ki bo zmagal v tekmovanju za najboljši kraj V petek zvečer. Takrat bodo Diamanti s posebnimi glasbenimi gosti igrali pred občinstvom, ki bo lahko prišlo v zmagovalni kraj iz celotne Slovenije, in sicer v petek, 13. maja,« pa je o novih glasbenih presežkih ob petkih zvečer povedal Blaž Švab, ki se izjemno veseli nove sezone. In seveda v časih, ki niso ravno prijazni do vseh, ljudje toliko bolj potrebujemo sproščeno zabavo, še posebno glasbo, s katero si mnogi polni(m)jo baterije.

Tudi Veseli svatje bodo v gosteh v eni od oddaj.