Vsak ima pravico verjeti v svojega boga (FOTO)

Na koncu vsi pridemo do iste točke Košarkarski zvezdnik Goran Dragić je nekoč jasno in glasno dejal: »Sem Slovenec, pravoslavne vere.« Njegova mama Mojca je Slovenka, katoličanka, oče Marinko pa je pravoslavne vere. »Doma praznujemo oba božiča. Mislim, da je treba biti spoštljiv do vsake vere. Vzgojila sta me oba. Pripadam obema. Zato poskušam biti spoštljiv do obeh ver. Je pa res, da smo v hiši bolj pravoslavni,« je iskreno povedal. Goran je prepričan, da vera nima prav nič s tem, kakšno srce ima kdo. »Na koncu vsi pridemo do iste točke. Vsak na tem planetu ima pravico, da verjame v svojega boga, če tako čuti, pa če je to Jezus, Alah ali Buda. Spoštujem vse vere in želim si, da bi to spoštovanje razvijal vsak že od mladih nog,« dodaja.