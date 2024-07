Vsa smetana v francoski prestolnici (Suzy)

Nekateri so prišli pokazat svoja nova oblačila, drugi pogledat, kaj bodo lahko v prihodnje nosili. Vsi pa so prišli predvsem, da bodo opaženi. To jim je vsekakor uspelo.

Deva Cassel, hči Monice Bellucci in Vincenta Cassela, je bila prelepa na Diorjevem dogodku.

Nihče ni dobro vedel, kaj je pičilo Sereno Williams, da se je odela v jazbečarje.

Kljub multipli sklerozi je Selma Blair neustavljiva.

Kot vedno je navdušila Cate Blanchett.