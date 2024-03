Pričevanja o modrosti sibirske puščavnice so zbrana v desetih knjigah Zveneče cedre Rusije. Eden njenih ključnih poudarkov je zamisel o oblikovanju rodovnih posestvih, na hektarju zemlje, ki lahko preživi eno družino. A ne gre le za samooskrbo in ponovno povezovanje z zemljo ter naravo, ampak tudi informiranje rastlin, da nas njihovi plodovi podpirajo in zdravijo učinkoviteje kot katerokoli drugo zdravilo. Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja se je poslovnež Vladimir Megre iz Novosibirska odpravil na trgovsko odpravo po reki v redko poseljeno sibirsko divjino. Tam je srečal dva starca, ...