Vročica Popstars: Eden najboljših doslej! (Suzy)

»Načrtovali smo veliko zabavo za obujanje spominov z oboževalci, potem so šle stvari malo po svoje,« navdušenje po glasbeno-plesnem spektaklu Popstars re-United v Media centru povzamejo junaki zadnje velike evforije v slovenski glasbi. Ljubljanski Popstars re-United je požel tak odziv na družabnih omrežjih, da so le nekaj dni za tem napovedali še eno zabavo v mariborski dvorani Tabor, Štajerci pa so držali besedo in prvih tisoč kart razgrabili v le štirih dneh.

»Mogoče bodo tisti, ki so doživeli originalno turnejo, to težko verjeli, a to je bil res eden najboljših treh šovov, ki smo jih izpeljali skupaj,« se strinjajo. »Če nič drugega, danes tehnika omogoča veliko več kot takrat, nastopili smo z zgoščenimi šovi z največjimi hiti, na odru je bilo več kot 35 nastopajočih, ko temu dodaš še vsa čustva, je to res nora energija, ki jo še kako čutimo tudi na odru.«

Tako se bo oktobra zgodil še en – še večji – Popstars v Mariboru, kjer se bodo lahko z Bepop, Game Over, Sebastianom in Power Dancers zabavali tudi mlajši ljubitelji njihove glasbe.