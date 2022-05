Vroči poljub za zmagovalca

Naslednji teden naj bi se par odpravil v Veliko Britanijo, da pomaga kraljici praznovati njen platinasti jubilej 70-letne vladavine, pretekli konec tedna pa sta Meghan Markle in princ Harry pripravila polo tekmo in razposlala vabila številnim pomembnim imenom.

Dogodek je bil namenjen zbiranju denarja za lokalne dobrodelne ustanove in organizacije. Meghan je pomagala razdeliti pokale in vsakega od dobitnikov prijazno poljubila na obe lici, le Harryju je namenila pravi poljub. Četudi se člani kraljeve družine zelo radi izogibajo javnemu izkazovanju naklonjenosti, se nikoli nista ozirala na to, tudi na tekmi sta si ves čas izkazovala nežnosti in se držala za roke.

Na nekaj drugih dogodkov sta s seboj pripeljala tudi svoja otroka, a sta malčka tokrat ostala doma, vendar naj bi se pripravljala za obisk očetove domovine, kjer bo Harryjeva družina naposled spoznala ​Lilibet Diano. Archie je pred kratkim praznoval že tretji rojstni dan, Lili pa bo ravno naslednji teden dopolnila eno leto.