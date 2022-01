Vroči pevki pod palmami

Obe se grejeta pod palmami, vsaka na svojem otoku, kjer nabirata vitamin D in iščeta navdih za nove glasbene stvaritve.

Gaja v vsej svoji naravni lepoti.

Medtem ko je Gaja brez zadržkov razkrila, da uživa v lepotah Tajske, je Senidah bolj skrivnostna. Sporočila je le to, da ni sama, ampak ji družbo dela dobra prijateljica in kreativna vodja pri spletnih vsebinah najboljšega soseda,, s katero sta oddih v celoti preživeli brez zapletov.

Po drugi strani pa se je mlada Celjanka morala soočiti s precej grozljivim scenarijem, saj so jo tamkajšnje oblasti zaradi pozitivnega testa izolirale. Čeprav je sprva doživela šok, je kmalu ugotovila, da karantena na rajski plaži in v prikupni počitniški hišici sploh ni tako slaba. Kljub nekajdnevni odsotnosti od prijateljev in brez vidnih simptomov okužbe je uživala v edinstveni izkušnji in ob tem spodbujala ženske, naj bodo ponosne na svoje obline.