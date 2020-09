Vroča Špela Grošelj: Pamela Anderson se lahko skrije

Špela Grošelj s svojimi oblinami že od nekdaj jemlje dih, tokrat pa je na svojem profilu na instagramu objavila fotografijo, ob kateri se je številnim oboževalcem čeljust povesila do tal. Nič nenavadnega, Špela je namreč pozirala v bazenu in kopalkah, iz katerih njeno oprsje kar kipi, ob tem pa je razkrila, da bo zelo kmalu znano, na katerem projektu dela že od maja. Oboževalci so jo pohvalili, češ da ji zelena barva izjemno pristaja, najbolj pa je bil iskren priznani fotograf in Špelin dobri prijatelj Tibor Golob. »To je tvoja najboljša fotografija v življenju. Pamela Anderson nima za burek,« je Tibor svojo prijateljico spravil v smeh, nekdo pa je dodal, da si lahko nekdanja seks bomba s Špelino fotografijo obriše solze.