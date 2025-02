Vroča Severina: v boksarskem ringu Dejana Zavca (Suzy)

Slovenija ima rada Severino, ta pa ima nadvse rada našo podalpsko deželico. Pevka, ki pogosto obiskuje našo državo, se je nedavno mudila na Ptuju, kjer je v polni karnevalski dvorani Campus Sava poskrbela za nepozabno zabavo.

Po koncertu je obiskala telovadnico nekdanjega boksarskega prvaka Dejana Zavca, ki je hrvaški zvezdnici podaril rokavice, vstopila v ring in nastale so fotografije, ki so številne oboževalce pustile odprtih ust. Severina je namreč dokazala, da je v izjemni kondiciji, na posnetkih pa ni pokazala le izklesanega telesa, temveč tudi bojevit karakter.

»Preplet dveh svetov – glasbe in športa, ki povezujeta,« je Zavec opisal srečanje s priljubljeno pevko. Ta ga je več kot očitno navdušila, saj jo je označil za eksplozijo energije.