Vroča Nina Osenar Kontrec: obožuje svoje telo (Suzy)

Nina Osenar Kontrec je v odlični pripravljenosti. Tisti, ki so prebrali njeno knjigo V objemu življenja, vedo, kako zelo se je morala truditi, da se danes tako dobro počuti. Sedaj z vzorom spodbuja druge, da ni vredno obupati, ko se zdi, da gre vse narobe.

»Leta 2004 sem bila miss Hawaiian Tropic. Takrat me je na telesu vse motilo, danes ga obožujem. Leta res naredijo svoje,« je odločna. Voditeljica pravi, da je vsak letni čas nekaj posebnega, čeprav najbolj uživa v poletju. Takrat se z družino odpravijo na morje, kjer spusti na plan otroka v sebi in s sinom Marlonom skače med valove. Seveda je ob njej tudi soprog Dejan, s katerim sta prav postaven par. Med vso to lepoto nismo spregledali, da se je Nina spet vrnila k svoji naravni barvi las, za katero pravi, da še bolj poudari njeno strast in temperament.