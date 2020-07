Vroča Ines Erbus: Najbolj privlačna je samozavest!

Odraščala je v zelo odprtem duhu, saj so ji privzgojili, da ji nihče ne more in ne sme krojiti sreče. Spoznavala je, da so predsodki del vsakdanjika, a je zrasla v dovolj odločno mlado damo, da se ni obremenjevala s pritiski iz okolice. »Še vedno je na prvem mestu to, kako sprejemamo sami sebe, in če se telesno ter duševno počutimo udobno, se bo to izražalo navzven. Prepričana sem, da sta samozavest in zdrava samopodoba najbolj zapeljiva atributa tako žensk kot moških. Se pa v redkih trenutkih slabosti ujamem, ko mi kakšen komentar bližnjih vzbudi dilemo, da sem na sliki ali nastopu oblečena preveč seksi oziroma ...