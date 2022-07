Vroča darila za pevca Bojana Cvjetićanina

Redno polnijo dvorano koncert za koncertom, zaželeni so v vsakem mestu po Sloveniji in ni prireditve, na kateri ne bi nastopili kot zvezde večera.

Tangice za najbolj oboževano skupino leta.

Prvič pa jih je doletela čast, da stopijo na oder slavnega Exita v Novem Sadu, kamor so jih zvabili organizatorji. »Gre za poseben dogodek in nanj se intenzivno pripravljamo, saj še nikoli nismo bili na tako pomembnem mednarodnem festivalu. Nekaj pesmi bomo zapeli tudi v srbskem jeziku, predvsem pa se veselimo širjenja baze poslušalcev,« nam je zaupal Bojan Cvjetićanin, prvi glas in obraz skupine.

Dodal je še, da s člani zasedbe dobivajo veliko pozornosti oboževalk in da so nekatere precej ustvarjalne. Nemalokrat se zgodi, da na oder priletijo kakšne spodnjice s posebnim posvetilom, kar jih kot mladeniče, nabite s testosteronom, hitro spravi v dobro voljo.