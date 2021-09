Vrnitev v šolske klopi (FOTO)

Hugh Grant ima pet otrok z dvema različnima materama. Osemletni John Mungo ima eno leto starejšo polsestro Tabitho in polbrata Felixa Chang Honga, ki se je rodil le pet mesecev pred njim. Šestdesetletni zvezdnik, ki ne zanemarja nobenega od peterice, ima ob začetku novega šolskega leta kar precej dela, saj so kar štirje otroci že nadobudni osnovnošolci.

Jasmine Johnson bo decembra letos dopolnila šest let, kar pomeni, da je to šolsko leto dovolj velika za vpis v prvi razred. Ne dvomimo, da se bo skrbni očka Dwayne Johnson - The Rock od svoje ljubljenke, do katere je zelo zaščitniški, na prvi šolski dan težko ločil. Še sreča, da je igralec ceremonije s šolo dal skozi že pred leti, ko je v šolske klopi sedla njegova prvorojenka, danes 20-letna Jasminina polsestra Simone.

Novi stari izbranec Jennifer Lopez, igralec Ben Affleck, se iz šolskih klopi še dolgo ne bo izkopal, saj v njih sedijo vsi trije njegovi otroci. Čeprav sta z njihovo mamo Jennifer Garner ločena, si vse obveznosti v zvezi z otroki delita, tudi spremljanje podmladka na poti v šolo in nazaj. Takole je pred tremi leti pospremil domov danes 12-letno Seraphino in devetletnega Samuela.

Otroci Ivanke Trump so vpisani v prestižne šole, njihova dolžnost pa je, da se pri pouku odrežejo kar se da dobro. Seveda je to malce lažje, če je tvoj dedek nekdanji ameriški predsednik, tvoja družina pa razpolaga z ogromno denarja. Sedemletni Joseph si je svoj položaj v šolskih klopeh že izboril in utrdil, petletnega Theodora pa ta naloga še čaka.

Čeprav se šušlja, da Charlize Theron trenutno po letih samskega življenja znova uživa ljubezensko srečo, sta otroka vselej njena prva skrb, zato se v teh dneh tudi ona ukvarja predvsem z njuno vrnitvijo v šolo. Od otrok se slednjega najbrž še posebej veseli hči August, ki je odlična risarka, v šoli pa pod okriljem učiteljev še dodatno razvija svoje talente. Da je šole vesela tudi zvezdnica, ni dvoma. Kot številni starši se je tudi sama spopadala s šolanjem od doma in v intervjuju priznala, da je bila to zanjo hudičevo težka izkušnja.

Medtem ko se otroci vrnitve v šolo bolj ali manj veselijo, je za starše obdobje, ko je treba nakupiti šolske potrebščine, obnoviti otrokovo znanje in ga pripraviti na to, da bo spet znal sedeti ure pri miru v šolskih klopeh, navadno precej stresno.Letos še toliko bolj, saj vsi trepetamo pred ponovnim zaprtjem javnega življenja, ki prinaša za sabo tudi za otroke neučinkovito, za starše pa naporno šolanje od doma. In v tem primeru imajo zvezdniki čez lužo popolnoma enake težave kot povprečni slovenski starši.Predstavljamo vam nekaj šolarjev znanih obrazov, ki so zaradi prihajajočega začetka šolskega leta trenutno nedvomno v središču pozornosti.